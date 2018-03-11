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أمير الباحة يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أمير الباحة يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
http://almnatiq.net/?p=550923
المناطق - الباحة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ، والوفد المرافق له من منسوبي الرئاسة .
 ورحب سموه بمعالي الدكتور السند ومرافقيه ، متمنياً لهم طيب الإقامة في منطقة الباحة .
 وأكد سمو أمير الباحة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الأعمال التي تهتم بها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ب عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مشيراً إلى أن هذه الدولة – أعزها الله – قامت على كتاب الله وسنة نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ، وتمسكها بالوسطية والاعتدال وتطبيق الشرعية في كل الجوانب .
 وشدد الأمير حسام بن سعود على أهمية التمسك بالأخلاق الإسلامية الفاضلة ، وأنه لن يرضى أو يقبل أي ظواهر خارجة عن مبادئ الإسلام في منطقة الباحة ، مشيداً سموه بالجهود التي بذلها منسوبي فرع الهيئة بالمنطقة لتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
 من جانبه استعرض معالي رئيس الهيئة الدكتور عبدالرحمن السند ما شهده جهاز الهيئة من نقلات نوعية خلال الأعوام القليلة الماضية أسهمت في تطور أداء عمل منسوبيها وكيفية التعامل مع أفراد المجتمع من خلال الدورات التدريبية المكثف وتقيم الأداء ، إلى جانب التعاون المثمر مع الجهات الحكومية الأخرى ، مشيراً إلى آلية عمل الهيئة بعد ما شهدته من تطور في أنظمتها وعملها .
  وأعرب معاليه عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على حسن الحفاوة الاستقبال ، وعلى دعم ومتابعته لجميع أعمال الفرع بالمنطقة، مثمناً لسموه رعايته وتشريفه لحفل ملتقى الأمن الفكري الذي تقوم على تنظيمه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في منطقة الباحة .
وفي ختام الاستقبال تسلم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق ومدير فرع الرئاسة بالمنطقة الشيخ سعيد بن يحيى الزهراني ، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .

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