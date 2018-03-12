أمير منطقة الرياض ونائبه يشاركان في حملة التبرع بالدم

الرياض - وليد الحمود

شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير المنطقة في حملة التبرع بالدم ” ١٠٠ يوم ” التي تنظمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة اليوم في قصر الحكم .

وبارك سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه الحملة متمنين تحقيق أهدافها النبيلة , كما أكدا على واجب المساهمة والدعم سائلين الله العلي القدير للجميع التوفيق والنجاح وخير الجزاء على هذا العمل الاجتماعي .

كما شارك في الحملة معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ومسؤولي إمارة منطقة الرياض .

يذكر أن الحملة تستهدف المنشآت الحكومية والمجمعات التجارية بهدف التعزيز والتوعية بالتبرع بالدم والتسهيل على المبادرين ونشر الفائدة الصحية والحاجة الطبية عبر برامج شراكة اجتماعية تقدمها الشؤون الصحية بمنطقة الرياض .