لجان حوثية ميدانية تجند المتقاعدين والعسكريين للزج بهم في جبهات القتال

المناطق - عدن

لجأت ميليشيا الحوثي الانقلابية الى البحث عن المتقاعدين والعسكريين للدفع بهم تحت التهديد او الاغراءات المالية للزج بهم في جبهاتهم القتالية المنهارة.

واوضحت المصادر في الداخل اليمني أن لجنة ميدانية تابعة لمليشيا الانقلاب الحوثية التقت عدد من وجهاء ومشائخ القبائل في الحديدة واب وعمران وذمار للضغط عليهم لإرسال المتقاعدين والعسكريين لجبهات القتال.

وذكرت المصادر ان تلك اللجنة عقدت برئاسة القيادي الحوثي ابو عمار النمري لقاءات متعدد من مشائخ القبائل في عدد من المحافظات هدفت لدفع المتقاعدين العسكريين من الجيش والأمن للمشاركة مع مليشيا الانقلاب في القتال بالجبهات اضافة الى البحث عن مجندين جدد من طلاب المدارس في تلك المحافظات والطلب من كل شيخ من مشائخ تلك القبائل القيام بتجنيد طلاب المدارس في مديرياتهم بالقوة.

وشكلت المليشيا الإنقلابية قبل أسابيع لجان ميدانية بمختلف المديريات لحصر القيادات العسكرية والجنود المتقاعدين بعيداً عن إحصائيات وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرتهم في العاصمة صنعاء.

ودشنت مليشيات الحوثي الانقلابية مطلع الأسبوع الماضي ما يسمى بالتعبئة العامة بفعاليات متنوعة من قبل لجان خاصة بالمتقاعدين والعسكرين في مديريات عدة منها مديرية السبرة جنوب شرق إب ومديرية فرع العدين غرب إب ومديرية حبيش شمال محافظة إب ومديرية الظهار وسط مدينة إب ومديريات أخرى وسط رفض مجتمعي كبير لتلك الدعوات.

على صعيد اخر كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية عقدت دورات طائفية، لقادة عسكريين في بني حشيش.

وأكدت المصادر أن المليشيا عقدت دورات طائفية لعدد 43 قيادياً عسكرياً في وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة الحوثيين

في مكان سري بمديرية بني حشيش، واستمرت لمدة 10 أيام.