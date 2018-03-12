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أمير القصيم يدشن أكبر جدارية للملك سلمان على مساحة 411 م في محافظة عنيزة

أمير القصيم يدشن أكبر جدارية للملك سلمان على مساحة 411 م في محافظة عنيزة
http://almnatiq.net/?p=550942
المناطق - عنيزة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء أمس , جدارية سلمان الحزم , والتي تم رسمها على إحدى البنايات في محافظة عنيزة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , ووكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان , ووكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم , ووكيل محافظ عنيزة سعد السليم ورئيس بلدية عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام , وعدد من أعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة .

حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه لمقر التدشين , تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم , بعد ذلك قدم مصمم الجدارية بدر بن منصور البلوي نبذة على مسامع سموه عن فكرة الجدارية والتي كانت مقدمة من قبل أمين عام لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة يوسف الوهيبي وتم البدء بها منذ إنطلاقة مهرجان ألوان الربيع ولمدة عمل إستمرت لـ 55 ساعة بطول 23,5 متر وعرض 17,5 متر على مساجة إجمالية قدرها 411 متر , مبيناً لسموه بأنه قد تم رسمها على إحدى البنايات المجاورة للمهرجان بدعم وتشجيع ومتابعة من الجميع لإنجازها على أكمل وجه , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على ما حظي به من دعم وتوجيه وتشجيع حيال ذلك العمل الفني المقدم .

وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أن ما قدمه الفنان التشكيلي بدر البلوي هو إنعكاس لما تحظى به هذه البلاد من وفاء أبناءها , مشيداً سموه بفكرة الجدارية وتنفيذها المتقن , بتكاتف قدم لأجل إنهاء مثل هذا العمل الفني الرائع في مساحته ودقة تنفيذه , مؤكداً سموه أن الوطن يحظى بالعديد من المبدعين المتميزين الذين يستغلون مثل هذه المحافل لتقديم إبداعاتهم في المجالات كافة , محفزاً سموه لبذل المزيد من هذه الأعمال الفنية التي تعكس جمالاً وحرصاً وإستغلالاً للواجهات الكبيرة والمنتشرة في شتى أنحاء المنطقة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك ويوفق هذه البلاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ وأن يعينهم لكل مافيه خير وتوفيق ورعاية .

ثم كرم سموه شركاء النجاح لتنفيذ الجدارية من الرعاة وبلدية عنيزة , ولجنة تجميل عنيزة , وكذلك الفنان التشكيلي الذي صمم ونفذ الجدارية بدر البلوي .

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