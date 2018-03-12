أمير القصيم يدشن مهرجان عنيزة السادس للثقافة بمشاركة 1000 مشارك في 400 فعالية متنوعة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء أمس إنطلاق مهرجان عنيزة السادس للثقافة بمشاركة 1000 مشارك من خلال 400 فعالية متنوعة , والمقام بمركز صالح بن صالح الثقافي بتنظيم من الجمعية الخيرية الصالحية في محافظة عنيزة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , ووكيل مارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان , ووكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم , ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم وعدد من رواد الثقافة وأهالي المحافظة .

ودشن سموه فور وصولة معرض الوثائق والمخطوطات والصور القديمة , كما أطلع خلال الجولة على مقتنيات المعرض الذي شارك به عشر جهات حكومية وخاصة وأفراد , ثم إطلع سموه على ستة أركان تهتم باللإنتاج الفكري لعدد من رواد الثقافة , عقب ذلك توجه سموه لمقر الحفل حيث عزف السلام الملكي , ثم بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم , بعد ذلك قدم معالي الأستاذ عبدالله بن علي النعيم كلمة الجمعية الخيرية الصالحية بمحافظة عنيزة بين فيها أن الجمعية الخيرية الصالحية تسعى في كل ما تقدمة من خلال مهرجان عنيزة السادس للثقافة إلى تعزيز الجانب الثقافي وحفظه من خلال تقديمها نماذج عديدة للمثقفين ورواد الفكر , مؤكداً إن المشاركات المتعددة في هذا المحفل وصلت إلى 400 فعالية بمشاركة 1000 مشارك طوال أيام هذا المهرجان , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على دعمهم لمثل هذه المحافل , واصلاً شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا المحفل الثقافي في محافظة عنيزة .

تلا ذلك كلمة المهرجان والمكرمين ألقاها نيابة عنهم حمد بن عبدالله القاضي أكد من خلالها أن هذه الليالي الثقافية قدمت من خلالها تعزيزاً لكل جانب ثقافي عبر الإطلاع من خلالها على ما تحظى به محافظة عنيزة ومنطقة القصيم من ثقافة عالية تقدم في مثل هذا المحافل , مشيراً إلى أن هناك مكونان أساسيان نريد أن نبقى عليهما ألا وهما منار التراث والأصالة ومنارة الكلمة والثقافة , مفيداً أن تلك الشجرتان في هذا الوطن هما ما يعززان كل جانب ثقافي يستلهم منه أبناء هذا الوطن علمهم وعملهم , مؤكداً بأن الوطن ليس مظاهر مدنية بقدر ماهو مكون ثقافياً به عقيدة وإيمان في بلد التاريخ والأمان وهو نبع العلم والآداب , مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على دعمه ورعايته للثقافة والمثقفين في مثل هذه المحافل , بعد كرم سموه عدد من رواد الثقافة لمهرجان عنيزة السادس للثقافة , وهم الدكتور محمد بن عبدالرحمن الشامخ ـ رحمه الله ـ , وعبدالمقصود بن محمد خوجه , والدكتور سعد بن عبدالله الصويان , ومحمد بن عبدالرزاق القشعمي , وحمد بن عبدالله القاضي , وعبدالله الزيد الفره , لما لهم من إسهامات ثقافية إجتماعية كبيرة ظهرت من خلال الجمعية الخيرية الصالحية والمهرجان والثقافة بشكل عام .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في كلمة بهذه المناسبة أن هذه الليلة من الليالي السعيدة المريحة للنفس إجتمع فيها من الأدباء والمثقفين من أبناء محافظة عنيزة والوطن كافة والذين يحضون بتكريم في مهرجان عنيزة السادس للثقافة , مبيناً سموه أنه وفي كل مرة يعكس مهرجان عنيزة السادس للثقافة حلة متجددة من خلال مايمكن مواكبته في المجال الثقافي والتي أصبحت مطلباً مهماً في هذه المرحلة , مشيراً سموه إلى أن ما نلمسة من وفاء في محافظة عنيزة وفي كافة أنحاء المنطقة من خلال تكريم كل من خدم وأعطى وبذل في كل ميدان يعكس أسمى مبادئ العرفان التي تقوم عليها مثل هذه المناسبات المتنوعة , مشدداً سموه بضرورة الاهتمام بربط الثقافة الورقية بالثقافة الألكترونية في هذه المرحلة التي طغت عليها ثقافة وسائل التواصل الاجتماعي , وأصبح فيها العمق الثقافي هو ما يكتب في وسائل التواصل المنتشرة , ليطلع الجيل على هذه المحافل الثقافية بكل يسر وسهولة .

وقال سمو أمير منطقة القصيم : إن هذا الربط هو مفتاح لرفع معدل ثقافة المجتمع , وما نراه من تدوين للكتب الموجودة في المكتبات مثالاً حياً لتلك الرغبة في القراءة والإطلاع عبر التقنية الحديثة , لافتاً الإنتباه إلى أن علينا التركيز في مثل هذه المهرجانات على تاريخ هذه البلاد والذي يفتخر به جميع أبناء هذا الوطن وتوضح من خلال ذلك إنجازات قادته وأبنائه , وما قدموه من علم وعمل خدمة له بعطائهم وتفانيهم وإخلاصهم , مقدماً شكره وتقديره لجميع من بذل من أصحاب المعالي والسعادة والأكادميين والمثقفين لإنجاح مثل هذه الإحتفالات في محافظة عنيزة والمنطقة بشكل عام , سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ وان يعيد علينا هذه المهرجانات مرات عديدة , لنعكس للجميع بأن هذه البلاد ستبقى مقدمة لكل ما هو خادم لأبنائها في محافلها المتنوعة .