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أكدت على صقل الأجيال ثقافياً.. الإميرة عبير تفتح الفعاليات النسائية لمهرجان عنيزة السادس للثقافة

أكدت على صقل الأجيال ثقافياً.. الإميرة عبير تفتح الفعاليات النسائية لمهرجان عنيزة السادس للثقافة
http://almnatiq.net/?p=551000
المناطق - بريدة

افتتحت حرم أمير منطقة القصيم الأميرة عبير بنت سلمان المنديل , مساء أمس الفعاليات النسائية لمهرجان عنيزة السادس للثقافة والمقام في قاعة الشيخ حسن العامودي بمركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاجتماعي بمحافظة عنيزة , بحضور حرم نائب أمير منطقة القصيم صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وحرم محافظ عنيزة منيرة السليم والدكتورة نورة النعيم وعدد من الرائدات في المجال الثقافي .

وأبتدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم , تلا ذلك كلمة مديرة المركز المهندسة ندى النزهة التي بينت فيها أن عنيزة توجت بتاج الثقافة والعلم عبر هذا الكرنفال الثقافي المقدم من الجمعية الخيرية الصالحية ممثلة بمركز الأميرة نورة الفرع النسائي , مؤكدة بالإفتخار لما يتحقق من أهداف عبر نشر العلم والثقافة وتنمية الوعي لدى أفراد المجتمع , مشيرة إلى أن أهداف المهرجان تنعكس عبر تأصيل المعطيات الثقافية وزيادة التفاعل الثقافي بين شرائح المجتمع ورعاية وتنمية المواهب الأدبية والفنية وتلبية إحتياجات المثقفين من فعاليات متنوعة , مؤكدة إلى أن المهرجان يعكس وفاء لعدد من رائدات الثقافة كمكون أساسي للمهرجان الذي إعتدنا من خلالة تكريم شخصيات ذات مجهود مميز , ليظهر هذا العرس الثقافي في ابهى واجمل صورة تليق به عبر العديد من الفعاليات المنبرية والقيمة والتي تخاطب المرأة والتي تحمل تثقيف وتنمية مهاراتها وهواياتها في المجالات الثقافية والفنية المختلفة , مقدمة شكرها وتقديرها لسمو حرم أمير منطقة القصيم الأميرة عبير بنت سلمان المنديل على رعايتها هذا المهرجان والذي يعد دعماً وحافزاً للجميع في مواصلة العمل , ولصاحبة السمو الملكي الاميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على حضورها ودعمها , ولجميع من ساهم في إنجاح هذا الكرنفال الثقافي , بعد ذلك قدم عرضاً مرئياً عن مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الاجتماعي تلا ذلك قدم أوبريت “سفينة الثقافة” للشاعرة فوزية بنت إبراهيم السبيل .

وبينت حرم سمو أمير منطقة القصيم الأميرة عبير بنت سلمان المنديل أن هذه الليلة الثقافية المعطرة بعطر الثقافة والأدب أمست علامة ثابته من علامات هذه المحافظة والتي تعني بالثقافة والأدب والفنون منذ عقود وأصبحت مقصداً لكل من يعنى بذلك المجال , مؤكدة سموها بأن بلادنا تولي العلم والثقافة عناية فائقة عبر تخصيصها 27 % من ميزانيتها والتي تنفق على التعليم الذي هو أساس ثقافة المجتمع وعلوه وتنميته , مشيرة إلى أننا مطالبون بتناغم هذه الرعاية الحكومية للعمل لكل ما من شأنه الرقي بمجتمعنا ثقافياً ليواكب مكانة بلادنا بين الأمم , مبينة بأن ثقافة مجتمعنا تأتي بمفهوم شامل لتقدم مجتمعنا للأمم الأخرى بما يحمله من مضامين تدل على ثقافته العالية وقيمة ومبادئه , مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية مختلفة عن أي بلد آخر كونها قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم وعليها عبئ كبير ومسؤولية مضاعفة لأنها تستمد ثقافتها من موروث عظيم ألا وهو موروث النبوة , مبينة سموها إلى أن علينا أن ندرك دورنا الثقافي ونعمل على صقل أجيالنا ثقافياً بما يتناسب مع أصالتنا وقيمنا الراسخة والتي تأسست عليها بلادنا , متمنية سموها للجميع كل التوفيق والنجاح ومباركة إنطلاق مهرجان عنيزة السادس للثقافة داعية المولى عز وجل أن يحقق من خلال فعالياته الغايات التي رسمت له .

وكرمت سموها عدد من رائدات الثقافة والتي أشتملت على الدكتورة هدى عبدالرحمن المنصور والدكتورة وفاء إبراهيم السبيل والدكتورة خيرية إبراهيم السقاف والدكتورة فوزية بنت إبراهيم الجفالي , وكرمت سموها كذلك شركاء النجاح في الفعاليات النسائية في مهرجان عنيزة السادس للثقافة .

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