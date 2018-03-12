شرطة القصيم تطيح بعصابة آسيوية متورطة بسرقة وتكسير المحلات التجارية

المناطق_بريدة

أسفرت المتابعة الأمنية لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة القصيم عن ضبط سبعة مقيمين من جنسيةٍ آسيوية متهمين بإرتكابهم لعددٍ من السرقات ، شملت محلاتٍ تجارية ومحطاتٍ للوقود في مدن ومحافظات المنطقة ، وتراوحت مابين مبالغ مالية وأجهزةٍ إلكترونية وهاتفٍ جوال واوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدرالسحيباني بأنه واستمراراً للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها تم ضبط مرتكبيه مشيراً إلى أن فريق عملٍ مختص عكف على دراسة البلاغات الواردة بهذا الشأن وجمع المعلومات اللازمة ، وتحليل الأسلوب الإجرامي الذي اتبعه الجناة في تنفيذ مخططاتهم حتى تم بحمد الله التوصل للجناة وضبط المركبة والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض مبيناً بان المتهمين أقروا عند سماع أقوالهم بما نسب إليهم ، وجرى إيداعهم التوقيف وإحالتهم للنيابة العامة لإستكمال اجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص ، وتحديد مدى مسئوليتهم اتجاه حوادث أخرى مماثلة وقعت في مناطق مجاورة مشيراً ن شرطة منطقة القصيم تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل .