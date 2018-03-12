التحرش يطل برأسه من جديد.. ومطالبات بعقاب صارم على المتحرش

المناطق_إسلام داوود

لا تنفك تنتهي واقعة تحرش تذهل الرأي العام، حتى تظهر واقعة أخرى أكثر سوءا من سابقاتها، ما يدفع بتزايد وتيرة الأصوات المطالبة بوضع قوانين صارمة لمواجهة تلك الظاهرة القبيحة.

فبعد أسابيع من واقعة التحرش بفتاة في مكان عام ما دفعها لمواجهة المتحرشين باستخدام عصا، وسبقتها حادثة التحرش الجماعي بفتيات أما مركز تجاري في مدينة جدة، ظهرت واقعة تحرش جديدة أكثر بشاعة.

فقد أثار مقطع فيديو جرى تداوله يوم أمس الأحد 11 مارس 2018، على صفحات التواصل الاجتماعي حفيظة المواطنين لاحتواءه على مشاهد مخلة بالحياء تمثلت في تحرش شاب بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد أصدر النائب العام، سعود بن عبد الله المعجب أمرا بالقبض على الشاب الذي أظهرته عدسات كاميرا الفيديو والتحقق من ارتكابه للفعل المشين واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.

ووفقا للفيديو المتداوَل، فقد ظهر شاب يقود سيارة ويحاول التحرش بالفتاة، فيما أُشير إلى أن الشاب يعمل مع إحدى شركات الأجرة الخاصة.

وتمكنت شرطة المدينة المنورة بعد ساعات من انتشار الفيديو من القبض على المتحرش بالفتاة المعاقة واتضح أنه مواطن ثلاثيني.

وذكر المتحدث الإعلامي الرائد حسين القحطاني في بيان رسمي : أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن( سائق يحاول التحرش والإعتداء على فتاة من ذوي الهمم) ، عليه فقد عملت شرطة المنطقة وأجهزتها المختصة على تتبع هذا الحدث ومن قام به ، وقد تم التوصل إلى الفاعل ( مواطن في العقد الثالث من العمر ) يقوم بنقل الركاب بسيارة خاصة ، وقد استغل ظروف تلك الفتاة ، وبفضل الله تم القبض عليه لتقديمه للعدالة لينال عقوبته .

وأكدت شرطة المنطقة على اهتمامها وعزمها تتبع كل مخالف بحزم من منطلق مسؤلياتها الأمنية والمجتمعية ، وتحذر في الوقت نفسه من تسول له نفسه الإخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الاعتداء عليهم ، و تهيب بأولياء الأمور مراعاة مسؤولياتهم الأسرية تجاه فلذات أكبادهم ( كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته) .

غضب:

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بدورهم تفاعلوا مع القضية حيث تصدر هاشتاق، #نطالب بالقبض على المتحرش، قائمة التداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث صب عشرات الآلاف من المغردين جام غضبهم على المتحرش لسلوكه غير الإنساني الوقح مطالبين بإنزال أقصى العقوبات عليه.

وكتب أحد النشطاء،: ” القبض على المتحرش بفتاة ذوي الاحتياجات أتمنى التشهير به وجلده بالشارع قدام الناس عشان يكون عبرة.

وكتب آخر،: “الحمد لله أنه تم القبض عليه ، وأرجو من القضاء أن يطبق عليه اقصى عقوبات التحرش الجديدة لكى يكون عبرة”.

مطالبات:

وجددت الحادثة الجديدة المطالبات بسن تشريعات جديدة تكون أكثر صرامة في مواجهة التحرش، وكذا تخصيص جهات حكومية وأمنية للعمل على مكافحته.

كما طالب النشطاء، بتفعيل الأوامر الملكية التي صدرت عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-، والتي تتعلق بمكافحة التحرش.

وكان خادم الحرمين –رعاه الله-، قد أصدر أمرا لوزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش خلال ستين يوما.

وتضمن الأمر الملكي الذي صدر سابقا ما يلي: “صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، نظرا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة.. ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك”.. “وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوما وإكمال ما يلزم بموجبه”.