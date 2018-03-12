هيئة السياحة تدعو إلى المشاركة في جوائز ومسابقات سوق عكاظ

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دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المبدعين في المملكة والوطن العربي، إلى المشاركة، في جوائز ومسابقات الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ 1439هـ، خلال الفترة من 13 الى 29 شوال 1439هـ، الموافق من 27 يونيو إلى 13 يوليو 2018م، في موقع السوق بمحافظة الطائف، والتي تشمل هذا العام جائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب، بالإضافة إلى 14 جائزة ومسابقة اخرى تبلغ جوائزها 2.500.000 ريال.

وقد اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ، آلية وضوابط جوائز الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ لتكون المشاركة متاحة أمام جميع الراغبين من الشعراء والمثقفين العرب.

وأعلنت أمانة السوق بالتعاون مع اللجنة الثقافية لسوق عكاظ عن بدء استقبال الترشيحات لجوائز ومسابقات الدورة الحالية، وفتح المجال للمسابقات والجوائز أمام الشعراء، والادباء، والفنانين التشكيليين، والمبتكرين في المجال العلمي، والخطاطين، والمصورين الفوتوغرافيين في الوطن العربي للترشح .

وتضم جوائز ومسابقات سوق عكاظ (15) جائزة ومسابقة تغطي مساحة واسعة من الإبداع في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وهي جائزة عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح (شاعر عكاظ)، وجائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب “جائزة الأدب لسوق عكاظ”، وجائزة سوق عكاظ الدولية للحرف والصناعات اليدوية، وجائزة سوق عكاظ الدولية للخط العربي، وجائزة سوق عكاظ الدولية للسرد العربي، وجائزة سوق عكاظ للابتكار، وجائزة سوق عكاظ لريادة الأعمال، أما المسابقات فتتضمن مسابقة سوق عكاظ للتصوير الضوئي، ومسابقة شاعر شباب سوق عكاظ، ومسابقة سوق عكاظ للفنون الشعبية، ومسابقة سوق عكاظ للعروض المسرحية، وجائزة سوق عكاظ للفن التشكيلي، ومسابقة سوق عكاظ لريادة الأعمال، ومسابقة أشبال سوق عكاظ للفنون الشعبية ، ومسابقة خطيب سوق عكاظ للنشء .

وتشهد دورة هذا العام من سوق عكاظ جوائز ومسابقات جديدة، هي جائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب، ومسابقة سوق عكاظ للفيلم القصير.

وبدأت اللجنة الثقافية بسوق عكاظ في استقبال ترشيحات المتسابقين التي ستستمر حتى 15/07/1439هـ الموافق 1/04/2018م عبر الموقع الإلكتروني لسوق عكاظ www.sooqokaz.com أو إرسالها على العنوان (جامعة الطائف، مكتب مدير الجامعة، ص.ب (888)، الرمز البريدي (21974) بالحوية، محافظة الطائف، السعودية) أو على العنوان (الأمانة العامة لسوق عكاظ، ص ب (6150)، الرمز البريدي (21944) محافظة الطائف، السعودية)، وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في شهر مايو 2018 م .

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن جوائز سوق عكاظ وجاءت كالتالي جائزة سوق عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح (شاعر عكاظ) أولا، وجائزة سوق عكاظ للحرف والصناعات اليدوية ثانياً، وثالثاّ جائزة سوق عكاظ الدولية للخط العربي، وجائزة سوق عكاظ الدولية للسرد العربي رابعاً، وجائزة سوق عكاظ للابتكار خامساً ، وسادساً واخيراً جائزة سوق عكاظ للفن التشكيلي .

فيما تضمنت مسابقات سوق عكاظ تسع مسابقات وهي: أولا مسابقة شاعر شباب سوق عكاظ، وثانياً مسابقة سوق عكاظ للفنون الشعبية، وثالثاً مسابقة أشبال سوق عكاظ لفنون الشعبية، ورابعاً مسابقة سوق عكاظ للعروض المسرحية، وخامساً مسابقة سوق عكاظ لريادة الأعمال، وسادساً مسابقة سوق عكاظ للتصوير الضوئي، وسابعاً جائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب، وثامنا مسابقة خطيب سوق عكاظ للنشء، وتاسعاً واخيرأ مسابقة سوق عكاظ للفيلم القصير.