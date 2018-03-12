الهلال يواصل عروضه السلبية بتعثر آسيوي جديد

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المناطق_الرياض

واصل الهلال سلسلة نتائجه السلبية بخسارته اليوم من الريان بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وحقق الريان فوزه الأول في دور المجموعات مقابل ثلاثة تعادلات فيما خسر الهلال للمرة الثانية مقابل تعادلين وبسجل خالي من الانتصارات.
وانهى الريان الشوط الأول متقدما بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله من ضربة جزاء في الدقيقة 41 وأضاف البرازيلي رودريجو تاباتا الهدف الثاني للريان في الدقيقة 66.
وسجل البديل ياسر القحطاني الهدف الوحيد للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة للمباراة.
ورفع الريان رصيده إلى ست نقاط وظل الهلال في المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين.

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