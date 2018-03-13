ناشط في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة يطالب بتشديد العقوبات على المتحرش بالفتاة الصماء

المناطق_عادل الزهراني

استنكر الناشط الاجتماعي لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حمدان محمد المالكي السلوكيات غير الأخلاقية التي تعرضت لها فتاة ” صماء ” من ذوي الإحتياجات الخاصة مطالباً بالوقت ذاته بتشديد العقوبات على الشاب المتحرش.

وأوضح المالكي أن العنف والتحرش ضد ذوي الاحتياجات الخاصة أمراً مؤسفاً خاصة إذا كان الضحية شخصاً ضعيف لا يملك حتي قوة الدفاع عن نفسه . وقد لا يري المعتدي أو قد لا يسمع خطواته عندما تقترب منه ربما لا يدرك فكرة الاعتداء أصلاً.. أو لا يمتلك القدرة علي الفرار من الخطر.

مبيناً أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم أشخاص غير قادرين على المقاومة، إما لضعف بدني أو نفسي أو عجز جسماني أو سهولة التغرير به، أو ضعف القدرة على سرعة الإدراك والتصرف أو حسن الاختيار مؤكداً في الوقت ذاته على تمتع بعض ذوي الإحتاجات الخاصة من ذكاء وسرعة بديهة وعقلية فذة .