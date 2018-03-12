أمين الشرقية يستقبل أمين عام الجمعية السعودية للرفق بالحيوان

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استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية اليوم الاثنين الموافق 24/٠6/١٤٣9هٰـ، في مبنى وكالة التعمير والمشاريع أمين عام الجمعية السعودية للرفق بالحيوان الدكتور منصور بن صالح الخنيزان، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة دور الجمعية وأهدافها العامة والتوجهات المستقبلية في المنطقة الشرقية، وعدد من المواضيع الهامة والمشتركة بين الجانبين، حيث تم مناقشة تنسيق الأعمال بين أمانة المنطقة و الجمعية السعودية للرفق بالحيوان.

و يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون بين الجمعية السعودية للرفق بالحيوان وأمانة المنطقة الشرقية من خلال التنسيق في عدد من المواضيع المشتركة.

من جهته أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة تعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أي جهة حكومية ويأتي ذلك من مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين الأمانة وبقية الجهات الحكومية الأخرى.