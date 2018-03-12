احدث الأخبار

الدولار تعرض لضغوط .. فهوي
أبرز المواد
 اعتراف مسجل من بوتين: أمرت بإسقاط طائرة ركاب على متنها 110 ركاب
أبرز المواد
 ماذا يحدث في جسمك عند تناول 3 بيضات في اليوم ؟
أبرز المواد
 “الإنذار المبكر” يوجّه تنبيهًا لأهالي الرياض
أبرز المواد
 الأهلي المصري يحقق لقب الدوري المصري للمرة الأربعين في تاريخه
أبرز المواد
 ابتدائية بالطائف تستضيف عدد من الوزراء
أبرز المواد
 د.الربيش يدشن معرض العمارة الداخلية الرابع بكلية العمارة والتخطيط
المنطقة الشرقية
 غرفة حفرالباطن تقيم ورشة عمل بعنوان «إقرار ضريبة القيمة المضافة»
المنطقة الشرقية
 افتتاح قسم النساء والولادة بمستشفى العيدابي بسعة ٢٠ سرير
منطقة جازان
 سلطان بن سحيم: ماضون نحو إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي
أبرز المواد
 ناشط في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة يطالب بتشديد العقوبات على المتحرش بالفتاة الصماء
أبرز المواد
 أمين الشرقية يستقبل أمين عام الجمعية السعودية للرفق بالحيوان
المنطقة الشرقية
فيديو يكشف تحرش سائق براكبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

فيديو يكشف تحرش سائق براكبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

أبرز المواد
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية السعودية

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية السعودية

أبرز المواد
شاهد لحظة سقوط طائرة نيويورك .. الطيار قفز والركاب قتلوا

شاهد لحظة سقوط طائرة نيويورك .. الطيار قفز والركاب قتلوا

أبرز المواد
شاهد.. كيفية انتشار الموت في جسم الإنسان وانتقاله من خلية إلى أخرى

شاهد.. كيفية انتشار الموت في جسم الإنسان وانتقاله من خلية إلى أخرى

أبرز المواد

أمين الشرقية يستقبل أمين عام الجمعية السعودية للرفق بالحيوان

أمين الشرقية يستقبل أمين عام الجمعية السعودية للرفق بالحيوان
http://almnatiq.net/?p=551055
المناطق_الدمام

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية اليوم الاثنين الموافق 24/٠6/١٤٣9هٰـ، في مبنى وكالة التعمير والمشاريع أمين عام الجمعية السعودية للرفق بالحيوان الدكتور منصور بن صالح الخنيزان، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة دور الجمعية وأهدافها العامة والتوجهات المستقبلية في المنطقة الشرقية، وعدد من المواضيع الهامة والمشتركة بين الجانبين، حيث تم مناقشة تنسيق الأعمال بين أمانة المنطقة و الجمعية السعودية للرفق بالحيوان.

و يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون بين الجمعية السعودية للرفق بالحيوان وأمانة المنطقة الشرقية من خلال التنسيق في عدد من المواضيع المشتركة.

من جهته أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة تعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أي جهة حكومية ويأتي ذلك من مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين الأمانة وبقية الجهات الحكومية الأخرى.

روابط ذات صلة

د.الربيش يدشن معرض العمارة الداخلية الرابع بكلية العمارة والتخطيط

د.الربيش يدشن معرض العمارة الداخلية الرابع بكلية العمارة والتخطيط
غرفة حفرالباطن تقيم ورشة عمل بعنوان «إقرار ضريبة القيمة المضافة»

غرفة حفرالباطن تقيم ورشة عمل بعنوان «إقرار ضريبة القيمة المضافة»
ورشة لدمج عمليات الهلال الاحمر بالشرقية بمقر واحد

ورشة لدمج عمليات الهلال الاحمر بالشرقية بمقر واحد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*