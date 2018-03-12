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غرفة حفرالباطن تقيم ورشة عمل بعنوان «إقرار ضريبة القيمة المضافة»

غرفة حفرالباطن تقيم ورشة عمل بعنوان «إقرار ضريبة القيمة المضافة»
http://almnatiq.net/?p=551060
المناطق_فهد المريخي
اقامت غرفة حفرالباطن وبالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل  ، يوم الإثنين 12 مارس 2018 م ، ورشة عمل بعنوان «آلية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة» قدمها خبراء متخصصون من إدارة العمليات بالهيئة العامة للزكاة والدخل .
وتأتي الورشة في إطار التعاون بين غرفة حفرالباطن والهيئة العامة للزكاة والدخل ، لتهيئة وتأهيل القطاع الخاص وتحقيق الجاهزية لديه للتعامل مع إقرار ضريبة القيمة المضافة ، وإيضاح كافة التفاصيل الخاصة بها ، بعد شهرين فقط من البدء في تطبيقها ، ومحاولة رصد التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في ذلك , وحظيت الورشة بحضور عدد كبير من ممثلي المنشآت التجارية .
وقدمها كل من عبدالله العنزي و سالم المطيري اللذان اجابا على استفسارات وأسئلة الحضور من خلال اللقاء المفتوح الذي عقد في ختام ورشة العمل .

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