افتتاح قسم النساء والولادة بمستشفى العيدابي بسعة ٢٠ سرير

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افتتح مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي ومحافظ العيدابي الأستاذ حسين بن ضيف الله الدعجاني امس بمستشفى العيدابي قسم النساء والولادة بسعة ٢٠ سرير لينضم إلى مجموعة التخصصات الطبية التي يقدمها المستشفى سعياً لتكامل الخدمات والتوسع في التشغيل تلبيةً لحاجة المجتمع.

ويواصل المستشفى تقديم خدماته الطبية في أقسامه المختلفة، وتركز خطط تشغيل المنشأة بإشراف الإدارة المساعدة للخدمات العلاجية وإدارة المستشفى على التوسّع في نطاق الخدمات ورفع كفاءة التشغيل ودعم التخصصات الدقيقة والعمليات الجراحية واستقطاب الكفاءات سعياً لتقديم الخدمة الطبية بأعلى مستويات الجودة.