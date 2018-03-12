د.الربيش يدشن معرض العمارة الداخلية الرابع بكلية العمارة والتخطيط

المناطق_منال الدوسري

دشن مدير جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الاستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش معرض أعمال طلاب قسم العمارة الداخلية الرابع بكلية العمارة و التخطيط يوم امس الاول ، بحضور عميد كلية العمارة والتخطيط و وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع ورؤساء الاقسام بالكلية ومدير عام العلاقات العامة والاعلام واعضا ء هيئة التدريس بالكلية .

و أوضح عميد كلية العمارة والتخطيط الاستاذ الدكتور عبدالسلام السديري ان المعرض لعذا العام وبحلته الرابعه قدم عرضاً متنوعا لمشاريع ومنتجات الطلاب لقسم العمارة الداخلية الخاص بالمواد الدراسية للعام الدراسي الحالي ، واشرف على المعرض الدكتور عمرو عبيد والدكتور عماد حماد وأساتذة وطلاب القسم ، حيث تضمن المعرض أكثر من ١٢٠ لوحة وعمل بمشاركه أكثر من ٢٥ طالب والتي تمثل منتجات ومشاريع الطلاب على مستوى الفصل الدراسي الاول لقسم العمارة الداخلية بكلية العمارة والتخطيط.

فيما أشار رئيس قسم العمارة الداخلية الاستاذ المشارك محمد حبلص أن المعرض يظهر أهمية قسم العمارة الداخلية وما يقدمه من مواد علمية مرتبطة باحتياجات بالسوق المحلي والعالمي والتي تتواكب مع رؤية المملكة في رفع كفاءة خريجي الكلية للعمل في السوق بشكل يتطابق مع المعايير العالمية ، كما تأتي رؤية المعرض لضرورة أثراء العملية التعليمية ورفع مخرجات القسم وتوضيح نتاج العملية التعليمية على مدار الدراسة. وتضمن المعرض أكثر من تجربة تعليمية لمشروعات الطلاب تغطي مراسم التصميم، وتصميم المنتجات والرسم التصويري والحر والزخارف الاسلامية وإعادة تدوير المنتجات، وقد تميزت أعمال الطلاب بارتباطها بالسوق المحلي من خلال تقديم مشروعات مستوحاة من التراث السعودي لكي تؤهل الطلاب لمواجهة التحدي العالمي في التصميم والابتكار وتراعي توجه ورؤية المملكة. كما تضمن المعرض عرض لمسابقة تصميم مستشفى أورام الاطفال والتي بالشراكة مع الجمعية السعودية لعلوم العمران شعبة المباني الصحية، و حصل القسم على ثلاثة مراكز الأول والثاني والثالث ويأتي ذلك من دور القسم بالمشاركة المجتمعية مع مؤسسات الدولة وارتباطها بمتطلبات سوق العمل.