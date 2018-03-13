ابتدائية بالطائف تستضيف عدد من الوزراء

المناطق_عادل الزهراني

أقامت مدرسة عبدالله بن عمرو بن العاص الابتدائية بمحافظة الطائف برنامج انا وزير يشرح التعريف بالوزارات وأهم ماتقوم به لخدمة الوطن والمواطن استهدف طلاب الصفوف العليا تطرق فيه لما تقدمه الوزارات والهيئات الحكومية للمواطن من خدمات جليلة منها الصحة والتعليم والأمن والخدمات بشتى أنواعها استشعر فيها الطلاب نعمة الأمن والأمان والرفاهية التي يحظى بها أبناء هذا الشعب تحت تحت ظل قيادتنا الحكيمة بعد توفيق الله تعالى وحفظه كما هدف البرنامج لغرس قيم المواطنة والانتماء لهذا الوطن الغالي وفي نهاية البرنامج سجل جميع الطلاب امانيهم مستقبلا باذن الله أن يديرو عتبة الوزارات والتنمية في هذا الوطن الغالي والشامخ دائما بإذن الله تعالى.