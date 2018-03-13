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ابتدائية بالطائف تستضيف عدد من الوزراء

ابتدائية بالطائف تستضيف عدد من الوزراء
http://almnatiq.net/?p=551069
المناطق_عادل الزهراني

أقامت مدرسة عبدالله بن عمرو بن العاص الابتدائية بمحافظة الطائف برنامج انا وزير يشرح التعريف بالوزارات وأهم ماتقوم به لخدمة الوطن والمواطن استهدف طلاب الصفوف العليا تطرق فيه لما تقدمه الوزارات والهيئات الحكومية للمواطن من خدمات جليلة منها الصحة والتعليم والأمن والخدمات بشتى أنواعها استشعر فيها الطلاب نعمة الأمن والأمان والرفاهية التي يحظى بها أبناء هذا الشعب تحت تحت ظل قيادتنا الحكيمة بعد توفيق الله تعالى وحفظه كما هدف البرنامج لغرس قيم المواطنة والانتماء لهذا الوطن الغالي وفي نهاية البرنامج سجل جميع الطلاب امانيهم مستقبلا باذن الله أن يديرو عتبة الوزارات والتنمية في هذا الوطن الغالي والشامخ دائما بإذن الله تعالى.

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