الأهلي المصري يحقق لقب الدوري المصري للمرة الأربعين في تاريخه

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توج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 40 في تاريخه وقبل ست جولات على نهاية البطولة بعد تعادل المصري البورسعيدي سلبيا مع ضيفه الإنتاج الحربي اليوم الاثنين.

وأدى هذا التعادل إلى استحالة تعويض المصري لفارق النقاط مع الأهلي فيما تبقى من مباريات المسابقة هذا الموسم.

وحصد الأهلي 75 نقطة من 28 مباراة مقابل 49 للمصري صاحب المركز الرابع الذي خاض 26 مباراة فقط وفي حال فوزه اليوم كان سيتأجل تتويج الأهلي باللقب لمباراته المقبلة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 27 مباراة متقدما بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث الذي خاض 27 مباراة أيضا.

وفاز الأهلي 1-صفر على إنبي أمس الأحد ضمن الجولة 28.