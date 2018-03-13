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الدولار تعرض لضغوط .. فهوي

الدولار تعرض لضغوط .. فهوي
http://almnatiq.net/?p=551088
المناطق - وكالات

انخفض الدولار الأميركي ن مع تعرضه لضغوط من بيانات تظهر تباطؤا في نمو الأجور في الولايات المتحدة من المرجح أن يمنع مجلس الاحتياطي الاتحادي من رفع أسعار الفائدة بأكثر من ثلاث مرات هذا العام.

وقال متعاملون إن الدولار يتعرض أيضا لضغوط من احتمالات حرب تجارية عالمية بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وأظهرت بيانات الوظائف خارج القطاع الزراعي التي نشرت أن مكاسب الوظائف الأميركية في فبراير شباط كانت أعلى كثيرا من المتوقع، لكن تضخم الأجور، وهو مؤشر يراقبه عن كثب البنك المركزي الأميركي، ظل فاترا.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط الأجر في الساعة زاد أربعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 26.75 دولار في فبراير شباط متباطئا من 0.3 بالمئة في يناير كانون الثاني. وخفض ذلك الزيادة على أساس سنوي في متوسط الأجر في الساعة إلى 2.6 بالمئة من 2.8 بالمئة في يناير كانون الثاني.

وانخفض الدولار 0.4 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 106.37 ين في أواخر التعاملات في سوق نيويورك، بينما تراجع 0.5 بالمئة أمام العملة السويسرية إلى 0.9470 فرنك.

ومن ناحية أخرى صعد اليورو 0.25 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.2336 دولار وهو ما دفع مؤشر الدولار للانخفاض 0.2 بالمئة إلى 89.90.

وبعد بداية قوية في 2018، يبقى اليورو دون أعلى مستوى له في ثلاث سنوات الذي سجله في فبراير شباط والبالغ 1.2556 دولار.

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