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أخذ على عاتقه تربية نمر.. فنهش لحمه وأكله حيّا

أخذ على عاتقه تربية نمر.. فنهش لحمه وأكله حيّا
http://almnatiq.net/?p=551091
المناطق - وكالات

رصد شريط فيديو لحظة التهام نمر لحارس حديقة حيوانات في مدينة فوزهو جنوب شرق الصين.

لكن الفيديو، رغم بشاعته، لم يرصد تفاصيل القصة إذ إن الحارس أخذ على عاتقه تربية النمر منذ أن كان شبلا صغيرا حتى كبر وأصبح حيوانا مدجنا، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الاثنين.

وذكرت الصحيفة أن الحارس الذي أشير إليه فقط بـ”و يو”، كان في جولة تدريب عادية مع النمر داخل قفص حديدي، قبل أن ينقض النمر على الحارس فجأة ويشرع في التهام لحمه.

وحاول الحراس الآخرون إبعاد النمر بواسطة عصي، لكنهم أفلحوا بعد فوات الأوان، إذ أصبح الحارس جثة هامدة.

وتقول إدارة الحديقة إن النمر من النوع المدجن وإلا لما سمحت بدخول الحارس إلى داخل القفص الحديدي، مشيرة إلى أنها تستعين بـ”النمر المدجن” في عروض الزوار والسيرك.

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