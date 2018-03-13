تميم يخرج لاستقبال شحنة تضم 3 آلاف بقرة.. و”الجزيرة” تقطع بثها لنقل لحظات الوصول

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في احتفال مهيب، خرج تميم بن حمد وكافة أقطاب نظام الحمدين، لاستقبال شحنة تضم قرابة 3 آلاف بقرة لميناء الدوحة قادمة من الولايات المتحدة !!

وبسبب هذا الاحتفال العاجل، قطعت قناة الجزيرة بثها لنقل حي ومباشر لوصول البقر، في أجواء تدلل على حجم الإمارة وضيوفها الكرام !

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان “بنك قطر الوطني” أكبر مصارف قطر، اعتزامه زيادة حصة تملك الأجانب في رأسماله إلى نحو النصف، في محاولة لتعويض شح السيولة، بعد تفاقمها جراء مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، في ظل استمرار نزوح الأموال وهروب المستثمرين.

وقال المصرف في بيان أمس، إن مجموعة “بنك قطر الوطني” تنوي “التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأسمال البنك إلى 49 في المائة بدلاً من 25 في المائة، وفقا لما نقلت “الفرنسية”.

ولم يحدد البنك موعدا لهذه الخطوة، لكنه أكد أنه ستتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسي للبنك “بإضافة بند يتفق مع ما تقدم وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل”.

ويأتي قرار زيادة نسبة تملك المستثمرين الأجانب في وقت تبحث قطر عن أسواق جديدة وعن مستثمرين جدد في ظل استمرار العزلة التي تفاقم أزمتها الاقتصادية.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من شهر آذار (مارس) الجاري، إن قطر ضخت 43 مليار دولار في مصارفها لمواجهة تداعيات المقاطعة.