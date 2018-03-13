تحطم طائرة في مطار تريبوفان الدولي في نيبال

المناطق - وكالات

تحطمت طائرة ركاب بنغلادشية كان على متنها 71 شخصا قرب مطار كاتماندو في النيبال الاثنين ، بينما كانت على وشك الهبوط حيث تم انتشال جثث لقتلى لم يحدد عددهم بعد، وفقا لما أفاد مسؤولون.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من ملعب كرة القدم حيث تحطمت الطائرة شرق المدرج في مطار النيبال الدولي بالعاصمة كاتماندو.

وقال الناطق باسم الحكومة نارايان براساد دوادي لوكالة فرانس برس “انتشلنا جثث قتلى من بين الحطام”.

وقال المتحدث باسم المطار بريم ناث ثاكور “كان هناك 67 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم” على متن الطائرة.

وأضاف “حتى الآن، تم نقل 20 مصابا إلى المستشفى. يحاول عناصر الشرطة والجيش تقطيع حطام الطائرة لانقاذ آخرين”.

وأظهرت تسجيلات مباشرة نشرت على موقع “فيسبوك” أعمدة الدخان تتصاعد من خلف المدرج.

وظهرت سيارات الطوارئ وهي تتوجه إلى موقع تصاعد الدخان فيما وقف أشخاص يتفرجون من بعيد أو يصورون عبر هواتفهم النقالة.

وواجهت النيبال عدة كوارث جوية خلال الأعوام الأخيرة، ما شكل ضربة لصناعة السياحة فيها.

ويعود سجلها السيء في السلامة الجوية في مجمله إلى الصيانة غير المناسبة والطيارين قليلي الخبرة والإدارة التي تعد دون المستوى.

وفي مطلع 2016، اصطدمت طائرة من طراز “توين اوتر” بمحرك توربيني بجبل في النيبال ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 23 شخصا.

وبعد يومين، لقي طياران حتفهما عندما تحطمت طائرة ركاب صغيرة اثناء هبوطها في وسط غرب البلاد.