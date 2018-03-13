تقدم جديد للجيش اليمني بالبيضاء ومصرع عشرات الحوثيين

المناطق - وكالات

أعلنت قوات الجيش اليمني، الاثنين، عن تحقيق تقدم ميداني جديد في مديرية الملاجم بمحافظة #البيضاء وسط البلاد، بالتزامن مع تقدم مماثل للمقاومة الشعبية في مديرية القريشية.

وقال بيان للجيش اليمني، إنه تم تحرير “شعب باحواص” و”ظهر البياض” في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

وأكد البيان الذي نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن المعارك التي اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى، لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

ونقل عن مصدر عسكري، أن المعارك أسفرت عن مقتل 9 من #ميليشيات_الحوثي الانقلابية بينهم قيادات ميدانية أحدهم يدعى أبو علي الفاطمي، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، كما استعادت قوات الجيش مجموعة ممن الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.