أمير حائل يتفقد مستشفى حائل العام ويثنى على الجهود المبذولة

المناطق - حائل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على الدعم المتواصل لمناطق المملكة عموماً ومنطقة حائل، وقال سموه في تصريح صحفي أن تشرّف المنطقة بالموافقة السامية الكريمة بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي ودعم المستشفى بالإمكانات والكوادر الطبية وإنهاء تعثر المشروع الذي امتد لسنوات وافتتاحه في هذا العهد الميمون يجعلنا نرفع أكف الضراعة للمولى القدير بأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يحفظ بلادنا وشعبها الوفي وأن ينصر جنودنا البواسل.

جاء ذلك بعد جولة سموه التفقدية لمبنى مستشفى حائل العام الذي أنشيء قبل ما يزيد عن أربع وستين عاماً، واشتملت جولة سموه على مرافق المستشفى المطورة والتي أنجز الجزء الأول منها ويجري العمل على استكمال المراحل التالية لبرامج التطوير، وقال سموه إن افتتاح مستشفى الملك سلمان التخصصي رسمياً سيكون خلال الاسبوع القادم كما أن مستشفى حائل العام سينتقل للمبنى الجديد في أرض الهيئة العليا لتطوير المنطقة ولكن هذا لا يعني أن لا تشمل برامج التطوير هذا المستشفى حالياً والذي تزيد فيه عدد الأسرة عن مائتين سرير والمرضى يحتاجون الخدمة الصحية فيه ويجب أن يتلقوا أفضل خدمة متاحة، وقال سموه لن نبخل بأي جهد أو عمل يعود على كل مرفق بالمنطقة بالتطور والنماء وأثنى سموه على معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وزملاؤه بالوزارة وفي المنطقة وخص سموه مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري وكافة فريق العمل معه، مؤكدا رهانه على هذه الروح وهذه الطاقات الوطنية التي جعلت من المستحيل في تطوير الخدمات الصحية ممكناً ومتيسراً وفاتحاً لأمل أكبر نحو تطوير حقيقي وشامل يلامس في المستقبل القريب طموحنا جميعا وحث سموه الجميع على مضاعفة الجهود والعمل بروح أكثر عطاء وأكثر حرص على الجودة مشيرا إلى أن المشوار ممتد وما تم هو بداية العمل نحو خدمة صحية يرضى عنها المرضى بالمنطقة وتحد من الانتقال إلى مناطق المملكة الأخرى وتقلل منها حتى يأتي اليوم بإذن الله التي لا يحتاج المرضى للسفر خارج المنطقة لتلقي العلاج.

وكان سموه قد قام بزيارة تفقدية اليوم لمستشفى حائل العام حيث كان في استقبال سموه مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري ومدير مستشفى حائل العام الاستاذ صلاح بن خالد اللويش، وقد قام سموه فور وصوله بزيارة للأقسام والوحدات التي شملها التحسين والتطوير واستمع الى شرح توضيحي من قبل الدكتور حمود الشمري والذي أبان بأن العمل يسير كما هو مخطط له من تطوير مع عدم وجود أي تأثير على راحة المريض وما يقدم له من خدمات.

تلا ذلك تدشين سموه للقاعة الجديدة ( متعددة الاستخدامات ) والتي جهزت بأحدث الوسائل ويمكن الاستفادة منها باستخدامات كثيره ثم ألقى سموه كلمة للحضور من العاملين بصحة حائل أثنى فيها على الجهود المبذولة وتطلعه يحفظه الله إلى المزيد وثقته الكبيرة في العاملين مؤكداً بأن مثل هذه الزيارة ستتكرر بمشيئة الله وكله ثقة بالنقلة الصحية النوعية التي ستشهدها المنطقة في ضل دعم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وجهد العاملين في صحة حائل بقيادة الدكتور حمود الشمري ثم تلا ذلك كلمة ترحيبية من مدير عام صحة حائل حيث شكر لسموه الزيارة والدعم والتحفيز مؤكدا عزم الجميع على أن يكونوا عند حسن ظن سموه لما يحقق تطلعات ولاة الأمر وسمو الأمير والقيادات في الوزارة، ثم بعد ذلك عرض فلم توضيحي عرض من خلاله المراحل التي شهدت التحسين في بعض المراحل، وفي الختام قدّم سموه هدية خاصة للطفل فراس ياسر الخمسان والذي قام بعمل انساني تجاه أحد زملائه الطلاب ليغادر سموه ومرافقيه بعد ذلك بمثل ما استقبلوا به من حب وحفاوة وتكريم هذا وقد فاجأ أحد المرضى المنومين بالمستشفى سموه خلال الجولة وطلب الحديث مع سموه عن تجربته مع خدمات المستشفى مثنيا على التطور الملموس وقال لا يعرف ولا يلمس كلامي إلا من هم داخل هذا المستشفى حالياً وبحاجة للخدمات الطبية وطلب من سموه التصوير معه معربا عن شكره للرعاية التي يوليها للجميع في حائل كباراً وصغاراً.