دهس طالبة بمكة.. ووالدها يهدد: “سأقاضي 3 جهات”!

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لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة ولقت حتفها على الطريق الدائري الثالث، أمام مجمع المدارس في حي الهجرة، بعدما دهستها مركبة وفر سائقها هاربًا.

وقالت إدارة التعليم بمكة المكرمة على لسان المتحدث باسمها طلال الردادي، أنه سيتم التحقيق في الحادثة، وتطبيق النظام بحق كل متسبب فيها، فيما حمل والد الطالبة التي تدعى فاطمة سالم اليزيدي (15 عاما)، إدارة وحارس المدرسة وسائق الحافلة المدرسية، وأمانة العاصمة المقدسة، المسؤولية عن الحادثة، متوعدا بمقاضاتهم، بحسب “عكاظ”.

وأضاف أنهم مسؤولون، مبينًا أن إدارة المدرسة والحارس يتحملان مسؤولية مغادرتها من المدرسة، ولم يبقياها حتى حضوره لاصطحابها إلى المنزل، أما أمانة العاصمة المقدسة مسؤولة فلأنها أبقت على جسر المشاة مغلقا، رغم أنه أنشئ من أجل المجمع، مما اضطر ابنته لمحاولة تجاوز المركبات على الطريق.

وفي التفاصيل قال الوالد إن ابنته اعتادت على العودة بالحافلة المدرسية، وأحيانا يذهب هو لإحضارها، وفي هذا اليوم خرجت ابنته فلم تجد الحافلة التي غادرت من دونها، فحاولت قطع الطريق إلى الجانب الآخر، لتصدمها مركبة ويهرب سائقها.