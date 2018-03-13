تفاصيل مقتل شاب بعدة طعنات على يد خمسيني في جدة

المناطق_جدة

لقي شاب عشريني مصرعه إثر إصابته بعدة طعنات قاتلة على يد رجل خمسيني بسبب خلاف بينهما في جدة.

وكان مركز 911 قد تلقى بلاغا عن اندلاع شجار بين رجل خمسيني وشاب عشريني في حي البغدادية بجدة لوجود خلاف بينهما وقام الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض ” سكين” ما أدى لإصابته بعدة طعنات نافذة ما أسفر عن وفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والذي أفاد خلال التحقيقات معه أنه أحضر المجني عليه من العاصمة المقدسة للذهاب به إلي شيخ يقرأ عليه الرقية الشرعية، وعند وصولهما إلى حي البغدادية اختلفا، فأخرج المجني عليه سكينا فوجهها له، وعلى الفور استلها منه وسدد الطعنات له من خلالها ما أدى لوفاته.

تم إعداد محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.