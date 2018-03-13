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أحكام بسجن «11» معارضاً في إيران

أحكام بسجن «11» معارضاً في إيران
http://almnatiq.net/?p=551159
المناطق_وكالات

أصدرت محكمة إيرانية أحكاماً بالسجن حتى 6 سنوات، بحق 11 فرداً في مجموعة إيرانية معارضة دينت بمهاجمة مساجد وممتلكات عامة، كما أوردت الوكالة الرسمية.

وقال نائب المدعي العام لمحافظة خوراسان رضوى في شمال شرق إيران، حسن حيدري، إن 11 متهماً، بينهم نساء، دينوا بمهاجمة مساجد وممتلكات عامة ونشر دعاية مناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية.

وأدين معظم المتهمين بإضرام النار في مسجدين في مشهد، على ما ذكرت الوكالة التي أشارت إلى أن الأحكام قابلة للطعن.

وتقول السلطات الإيرانية إن المتهمين ينتمون إلى مجموعة معارضة تسمي نفسها “ريستارت”، أسسها محمد الحسيني المذيع الرياضي السابق في التلفزيون الحكومي ويعيش حالياً في المنفى.

والحسني متهم بدعوته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مهاجمة المساجد والمصارف والمراكز التجارية التي يديرها الباسيج، الميليشيا المسلحة التي تتبع حرس الثورة الذي يحظى بنفوذ واسع.

وفي أكتوبر الماضي، تعرضت عدة مصارف في شمال العاصمة طهران الغني نسبياً لهجمات ليلية، وقتل 25 شخصاً على الأقل في موجة اضطرابات اجتماعية شملت عدة مدن وبلدات إيرانية بين 28 ديسمبر و1 يناير  الماضي.

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