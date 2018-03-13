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جامعة أم القرى تكشف حقيقة خصم «20» ريالاً من مكافآت الطلبة

جامعة أم القرى تكشف حقيقة خصم «20» ريالاً من مكافآت الطلبة
http://almnatiq.net/?p=551161
المناطق_مكة

أكد المتحدث الرسمي بجامعة أم القرى الدكتور ياسر بن علي القحطاني أنه لا صحة لما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن خصم 20 ريالاً من مكافآت الطلبة اعتباراً من الشهر المقبل لغرض بناء معمل جديد.

وأوضح أن الجامعة وبتوجيهات مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، وبإشراف مباشر من وكيل الجامعة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو تسعى لصرف مكافآت الطلبة وفقاً لمواعيدها المجدولة مع رواتب موظفي الدولة.

مشيراً إلى أنه يتم الرفع بمستحقي المكافآت من الطلبة منذ وقت مبكر للجهات ذات العلاقة لكي تصرف في الموعد المحدد، متمنياً من وسائل الإعلام، ومتناقلي مثل هذه الأخبار مجهولة المصدر تحري المعلومة من مصدرها الرسمي عبر إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومتابعة الموقع الإلكتروني للجامعة، وكذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية.

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