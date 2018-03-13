سامي الجابر يرد على «الساخرين» بعد هزيمة الهلال

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سخر مدرب الهلال السعودي سابقاً، سامي الجابر، من الجماهير المنافسة التي احتفلت بخسارة حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، أمام الريان القطري في دوري أبطال آسيا.

وخسر الهلال أمام مضيفه الريان بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، في مرحلة المجموعات.

وكتب سامي الجابر عبر حسابه الرسمي على تويتر: الهلال لا يصنع الفرح لعشاقه فقط، بل يهدي كارهيه أحياناً قليلاً من الفرح، نفرح كثيراً ويفرحون قليلاً الزعيم مصدر فرح و فخر.

ويعاني الهلال من ترنح على صعيد الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة، وخسر مباراتين الأسبوع الحالي، أمام الاتفاق في الدوري ثم أمام الريان بدوري أبطال آسيا.