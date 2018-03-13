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واشنطن مرجحة كفة لندن: موسكو سممت الجاسوس الروسي

واشنطن مرجحة كفة لندن: موسكو سممت الجاسوس الروسي
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المناطق_متابعات

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون، الاثنين، أن الولايات المتحدة متفقة مع حليفتها #بريطانيا على أن#روسيا تقف على الأرجح خلف #تسميم_جاسوس_روسي مزدوج في المملكة المتحدة، مشددا على وجوب محاسبة المسؤولين عن محاولة الاغتيال هذه.

وقال تيلرسون “لدينا كل الثقة في التحقيق البريطاني واستنتاجه بأن روسيا هي المسؤولة على الأرجح عن الهجوم، الذي جرى بواسطة غاز الأعصاب في سالزبوري الأسبوع الماضي”.

وأضاف “نحن متفقون على أن المسؤولين – سواء الذين ارتكبوا الجريمة أو أولئك الذين أمروا بها – يجب أن يواجهوا العواقب الوخيمة المناسبة. إننا نتضامن مع حلفائنا في المملكة المتحدة وسنواصل تنسيق ردودنا من كثب”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي قالت في وقت سابق الاثنين إن “من المرجح للغاية” أن تكون موسكو مسؤولة عن الهجوم، واقترح بعض المسؤولين البريطانيين مقاطعة كأس العالم التي تستضيفها روسيا هذا العام ردا على ذلك.

الجاسوس السابق وابنته

وأشارت ماي، في كلمة لها أمام البرلمان البريطاني، إلى وجود احتمال كبير في تورط موسكو في عملية تسميم الجاسوس، ممهلة روسيا حتى اليوم الثلاثاء لشرح ملابسات التسمم الذي تعرض له سكريبال وابنته يوليا.

وتعرض الرجل (66 عاماً) وابنته (33 عاماً) لما عرفته الشرطة لاحقاً بأنه #غاز_الأعصاب، وذكرت الشرطة أن الجاسوس وابنته لا يزالان في حالة حرجة بوحدة العناية الفائقة في المستشفى.

من جانبها رفضت موسكو تصريحات ماي، وقالت المتحدثة باسم #الخارجية_الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء، إن “هذه مهزلة في البرلمان البريطاني”، مضيفة أن تصريح ماي هو جزء من “معلومات وحملة سياسية تقوم على الاستفزاز”.

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