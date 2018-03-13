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حاشي مريض يغلق ملحمة في نجران

حاشي مريض يغلق ملحمة في نجران
http://almnatiq.net/?p=551174
المناطق_نجران

في إطار حملتها الرقابية على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة على المستوى المحلي أغلقت أمانة منطقة نجران ملحمة مخالفة للاشتراطات الصحية بحي أبا السعود.
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة م. هادي آل قريع أنه تمّ الجمع بين الإغلاق الفوري للملحمة المخالفة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لوجود عددٍ من المخالفات الصحية والمتمثلة في الاحتفاظ بحاشي مريض في حضيرة خلف الملحمة، تدني مستوى النظافة العامة؛ ووجود مسلخ غير نظامي ملحق بالملحمة بالإضافة إلى عدم التقيد بالذبح في مسالخ الأمانة المعتمدة؛ كما جرى إعدام الحاشي كلياً بمسلخ الأمانة في حي أبا السعود.
وقال المتحدث الرسمي عبدالله بن ناصر آل فاضل أن الحملات الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة جاءت للتأكد من التزامها بمواصفات السلامة الصحية وتوافر وسائل الخدمات كافة للحفاظ على صحة عالية المستوى، وتطبيق العقوبات بحق المحال المخالفة لتوفير بيئة ملائمة لسكان وزوار مدينة نجران.
داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال رقم الطوارئ 940

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