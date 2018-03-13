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حرس حدود حقل يواصل البحث عن فتاة مفقودة في عرض البحر

حرس حدود حقل يواصل البحث عن فتاة مفقودة في عرض البحر
http://almnatiq.net/?p=551191
المناطق_حقل
بين المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري / فهد بن صالح العنزي أنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع حقل على هاتف الطوارئ (994) مساء امس الاثنين  من شرطة محافظة حقل مفاده انه وردهم بلاغ من مواطن يفيد بأن شقيقته والتى تبلغ من العمر (17) سنه فقدت اثناء ممارستها للسباحة بالمنطقة المسماة ( حصيات الأشهب ) شمال مركز السلطانية ( منطقة غير مخصصه للسباحة) وقام بالبحث عنها وترافقه والدته ولم يعثرا عليها ، وعلي الفور تم توجيه فرق البحث والانقاذ والدوريات البحريه والساحلية للموقع للبحث عن المفقوده بالتنسيق مع مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الاحمر وخليج العقبة حيث تم دعم عمليات البحث بعدد من الغواصين من القطاعات والفرق التطوعيه ولا زالت عمليات البحث مستمرة عن المفقوده .

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