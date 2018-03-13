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شاهد: نمر يأكل شخصاً بحديقة الحيوان

http://almnatiq.net/?p=551207
المناطق_وكالات

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو ظهر فيه احد النمور وهو يلتهم شخصاً داخل حديقة حيوان في العاصمة الصينية بكين. 

الحادثة أثارت موجة من الجدل في الأوساط الصينية، حيث تبادل مسؤولون الاتهامات عن الحادثة ومازالت التحقيقات مستمرة فيها.

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