شاهد: نمر يأكل شخصاً بحديقة الحيوان

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نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو ظهر فيه احد النمور وهو يلتهم شخصاً داخل حديقة حيوان في العاصمة الصينية بكين.

الحادثة أثارت موجة من الجدل في الأوساط الصينية، حيث تبادل مسؤولون الاتهامات عن الحادثة ومازالت التحقيقات مستمرة فيها.