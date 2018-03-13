جامعة نجران تعلن مواعيد قبول طلاب المنح لغير السعوديين

المناطق - نجران

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة نجران عن مواعيد القبول في برنامج المنح الداخلية والخارجية لغير السعوديين الراغبين في الدراسة في الجامعة، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية ابتداء من 1/7/1439 وحتى تاريخ 29/8/1439.

وأوضحت العمادة بأن شروط القبول في المنح الداخلية للطلاب والطالبات الحصول على نسبة 90 % في الثانوية العامة و 80 % في القدرات العامة، وللراغبين في التخصصات بعد السنة التحضيرية يتطلب منه 80‎%‎ فأكثر في التحصيلي للدخول في المفاضل، إضافة إلى أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية من داخل المملكة، كما أن القبول يقتصر على الإمكانيات المتاحة في الأقسام حيث تتم المفاضلة بين المتقدمين حسب معايير القبول، ولا يحق لطالب المنحة تغيير تخصصه بعد قبوله في تخصص معين، ويتم القبول في جميع التخصصات ما عدا التخصصات الصحية، ويشترط أن لا يكون قد مضى على شهادة الطالب خمس سنوات منذ تخرجه من الثانوية والأولوية تكون لحديثي التخرج، ويتطلب القبول أيضا أرشفة صورة واضحة للإقامة سارية المفعول، وشهادة الثانوية العامة.

كما بينت العمادة عددا من الشروط اللازمة على الطلاب الراغبين في المنح الخارجية وهي أن تطبق على طلاب المنح الخارجية شروط القبول المطبقة على السعوديين في مؤسسات التعليم العالي عدا شرط القدرات والتحصيل، ويجب أن لا يقل سن الطالب عن (17) سنة ولا يزيد عن (25) سنة للمرحلة الجامعية، وأن لا يكون قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، ولا يكون قد مضى على شهادة الطالب خمس سنوات منذ تخرجه من الثانوية، إلى جانب تصديق الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة، وألا يكون مفصولا من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة،

مع ضرورة وجود محرم للطالبة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

وبينت العمادة وجوب إجادة الطالب المتقدم للغة العربية نطقا وكتابة وإرفاق ما يثبت ذلك، وإتاحة الفرصة للقبول في جميع التخصصات ماعدا الصحية منها، مشترطة كذلك أرشفة صور واضحة لجواز السفر ساري المفعول، وكذلك صورة واضحة لشهادة الثانوية مع إرسال الترجمة مصدقة ومعتمدة للشهادة إذا كانت بغير العربية.