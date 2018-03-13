مدير عام سياحة نجران يتفقد المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية ودور الإيواء بالمنطقة

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تفقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة نجران صالح محمد آل مريح ، بعض المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية والتراثية ودور الإيواء بالمنطقة ، للوقوف على جاهزيتها وذلك استعدادا لإجازة صيف هذا العام 39.

وشملت الجولة التفقدية موقع الأخدود الأثري ، وقصر الإمارة التاريخي ، والأسواق الشعبية والتراثية ، ومتنزه الملك فهد الوطني ، إضافة إلى زيارة عدداً من المنشآت السياحية للتأكد من تطبيقها لأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى تقديم خدمات مميزة للنزلاء من أهالي وزوار المنطقة .

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح آل مريح، أن الجولات الرقابية مستمرة خلال الفترة القادمة عبر فرق عمل ميدانية للتأكد من تطبيق اشتراطات وأنظمة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومدى جودة الخدمات المقدمة للزوار والنزلاء .