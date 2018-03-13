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تقنية الطائف تشارك في معرض السلامة المهنية

تقنية الطائف تشارك في معرض السلامة المهنية
http://almnatiq.net/?p=551276
عادل الزهراني - الطائف :

كرم مدير الادارة العامة للتربية والتعليم في محافظة الطائف عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم وذلك نظير مشاركة الكلية في معرض الامن والسلامة الذي اقيم في مدرسة محمد الفاتح المتوسطة بالحوية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2018 م تحت عنوان ( الموسسات التعليمية وثقافة السلامة ).
وقال مدير المسوولية الاجتماعية بالكلية والمشرف على المعرض الاستاذ عبدالله غرامة الزهراني ان هذه المشاركة ليست المرة الاولى التى تشارك بها الكلية حيث سبق ذلك العديد من المشاركات الخارجية للكلية والتواصل مع الجهات الحكومية وموسسات المجتمع المدني واشار الى ان الكلية التقنية في محافظة الطائف اقامت معرض عن الامن والسلامة داخل المدرسة للتعريف بأهمية الامن والسلامة واحتوى المعرض على عدد من ادوات السلامة المختلفة بالإضافة الى وجود عدد من المطويات التعريفية وعقد دورات تدريبية لمنسوبي المدرسة عن الامن والسلامة … وتم تكليف احد المتدربين من الكلية بتقديم شرح كامل عن محتوى المعرض للزوار .

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