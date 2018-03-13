غرفة الأحساء تُنظم ورشة عمل “رؤية 2030.. المرأة في قلب التنمية”.. مساء الأحد

الاحساء - المناطق

تُنظم لجنة المراكز النسائية بغرفة الأحساء بالشراكة مع جامعة الملك فيصل ورشة عمل نسائية بعنوان: “رؤية 2030.. المرأة في قلب التنمية”، تقدمها الدكتورة صباح بنت محمد العرفج، وكيلة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالجامعة، وذلك يوم الأحد المقبل 01/07/1439هـ، الموافق 18/06/2018م، الساعة 7 مساءً، بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمبنى الغرفة الرئيسي.

وأوضحت الأستاذة إلهام بنت عبدالله اليوسف، رئيسة اللجنة، أن الورشة تأتي ضمن خطة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها اللجنة في النصف الأول من العام الجاري 2018م، مبينة أنها تهدف إلى التعريف بدور المرأة في تحقيق رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030، من خلال خطوات تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وتنمويًا، وتوفير بيئة آمنة وخدمات تسهل عليها القيام بواجباتها الوطنية، مع ضمان تمتعها بحقوقها كاملة في جميع المجالات.

وأكدت اليوسف أن رؤية المملكة 2030 تعكس التقدير الحقيقي للقيادة الرشيدة – حفظها الله – للمرأة السعودية، وتؤكد على النظرة الإيجابية التي ظلت تحظى بها ما أهلها لوضع بصماتها المتميزة في مجالات عديدة، وهو ما سيساعد في تحقيق أحد أهداف الرؤية وهو رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بما يتناسب إلى حد كبير مع قوة مشاركتها في مجتمعها.