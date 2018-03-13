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بلدية الجبيل : انطلاق مهرجان “موروث الجبيل ” للتراث البري والبحري الخميس القادم

بلدية الجبيل : انطلاق مهرجان “موروث الجبيل ” للتراث البري والبحري الخميس القادم
http://almnatiq.net/?p=551289
الجبيل - المناطق

تعتزم بلدية محافظة الجبيل اطلاق مهرجان (موروث الجبيل) للتراث البري والبحري، في الكورنيش الشمالي، وذلك ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق 27/6/1439هـ، ويستمر عشرة أيام، ويتضمن فعاليات متنوعة وعديدة تراثية وثقافية، وفعاليات تتعلق بالموروث الشعبي، تستضيفها القرية التراثية، بينها مسابقات الخيل والإبل، ويشارك فيها أكثر من 700 مشارك من جميع أنحاء المملكة والخليج.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش بأن مهرجان “موروث الجبيل” يقام برعاية بلدية محافظة الجبيل ويستمر لمدة عشر أيام، ويأتي انطلاقا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية “حفظه الله ” على إتاحة الفرصة أمام أبناء المنطقة الشرقية ومشاركة أبناء الخليج العربي للتمتع بأجواء فعاليات المهرجان التي تتميز بعبق الماضي الجميل .

وأضاف الدويش بأن مهرجان موروث الجبيل يشهد تطويرا وأعمالا جديدة عاما تلو الآخر، حيث شهدت هذا العام إنشاء قرية تراثية بالإضافة إلى الألوان الفلكلورية المقدمة من قبل الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وتشمل العرضة السعودية والفنون المختلفة وعددا من الفلكلوريات الجميلة للوطن، بالإضافة إلى عرض للحرف والمهن الشعبية لعدد من الحرف منها صناعة السفن وصناعة الفخار وشباك الصيد والنجارة وصناعة سعف النخل وركن الغوص في الماضي والحاضر من خلال الأجهزة والمعدات التي تستخدم حديثا وقديماً، وأهمية الغوص في المنطقة الشرقية وأجنحة للصيد بالصقور وأدوات ركوب الخيل والعناية بالجمال ومعرض للفن التشكيلي المتعلق بالموروث الشعبي كما قامت البلدية بزيادة أماكن الاستراحة للأهالي الزائرين للمهرجان .

وأكد الدويش بأنه يوجد خيمة رئيسية تقدم العروض الترفيهية المقدمة من قبل الفرق المشاركة، وكذلك يوجد العديد من الجوائز المقدمة من المهرجان للأطفال.

وبين الدويش بأن البلدية حريصة على إشراك الأسر المنتجة في كل الفعاليات والسعي في تنظيم مشاركتهم بالشكل المطلوب وذلك من أجل تشجيع تلك الأسر ومساعدتهم على المواصلة في تلك المهنة بالدرجة الأولى.

وقال الدويش بأن هذه الفعاليات والبرامج التي تنفذها البلدية تحظى باهتمام من قبل محافظ محافظة الجبيل الأستاذ عبدالله العسكر الذي يبذل الكثير من الجهد لأجل تفعيل البرامج والأنشطة التي تخدم المجتمع .

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