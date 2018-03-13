الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل إلى ماليزيا

سعد عسيري ـ كوالالمبور

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، اليوم إلى ماليزيا في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي، معالي وزير الدفاع وزير المهام الخاصة الماليزي هشام الدين تون حسين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، ونائب السفير السعودي فواز العتيبي،

والملحق العسكري العميد بحري ركن حسين القميع الملحق الديني الشيخ عبدالرحمن الهرفي ومدير عام المدارس السعودية الأستاذ يوسف العمران والملحق التجاري الأستاذ خالد حلواني والملحق الثقافي بالإنابة الأستاذ الدكتور خالد آل مطلق ومدير عام مكتب السفير فضي البراك وأعضاء السفارة السعودية في كوالالمبور.