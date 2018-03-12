الحكمي يتلقى خطابي شكر وتقدير.. وطالبات تعليم جازان يحصدن عددا من الجوائز 

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حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خلال الأسبوع الماضي على العديد من الجوائز في منافسات مختلفة وأقيمت على مستوى الإدارات التعليمية في المملكة، وتأتي هذه الجوائز استكمالا لما حققه تعليم جازان خلال الفترة القليلة الماضية.

حيث كرم معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي مدير عام التعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي بعد حصد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خمس جوائز ضمن في فرعي “ساهم ” و ” استثمر” بجائزة “التميز الإلكتروني” بإصدارها الرابع والتي نظمتها وزارة التعليم خلال حفل تتويج الفائزين والفائزات من الجامعات وإدارات التعليم, وبمشاركة عدد من منسوبي التعليم.

كما تلقى مدير عام التعليم بمنطقة جازان خطاب شكر من وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور محمد الهران وذلك على الجهود الذي بذلها تعليم جازان في تنظيم ورشة عمل حوسبة أعمال الشؤون المدرسية ، وخطاباً آخر من جمعية الكشافة العربية السعودية وذلك للمشاركة المتميزة لتعليم جازان خلال المؤتمر الكشفي العالمي باذريبجان.

وفي سياق متصل في حصد الجوائز من طلاب وطالبات تعليم جازان حققت الطالبة صالحة أحمد عداوي من الثانوية الخامسة على المركز الأول بالمستوى الفضي في التصفيات النهائية لمشروع المهارات الأدبية في مجال الشعر الفصيح ، كما حققت الطالبة عيش علي الصميلي من المتوسطة الأولى المركز الرابع في المستوى البرونزي في التصفيات النهائية لمشروع المهارات الأدبية (الارتجال) على مستوى المملكة والتي استضافها تعليم حائل الأسبوع الماضي.

كما حققت الطالبة يارا أحمد أبو طيرة من المتوسطة الثالثة المركز الثالث على مستوى المملكة في تصميم الروبوت بالأولمبياد الوطني للروبوت والمقام في الباحة.