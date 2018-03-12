أمير منطقة الباحة يفتتح غداً الأربعاء المباني الجديدة بجامعة الباحة

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، غداً الأربعاء العديد من المشروعات التعليمية والأكاديمية والخدمية في المدينة الجامعة بجامعة بالباحة؛ لتضاف إلى جملة المشروعات التعليمية، والاكاديمية والخدمية التي تحظى بالرعاية الكريمة من حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله-.

من جهته رفع معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين نيابة عن جميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها وطلابها وطالباتها شكره وعظيم امتنانه وتقديره للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، على ما يلقاه العلم والتعليم من دعم غير محدود، كما قدم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على ما تلقاه الجامعة من سموه من دعم ورعاية واهتمام، كما شكر وزارة التعليم وعلى رأسها معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على ما تلقاه الجامعة من دعم واهتمام لتحقيق رؤيتها، ورسالتها، وأهدافها، ووصف افتتاح هذه المشروعات بالمناسبة التاريخية، قائلاً “الكل يشعر بفخر واعتزاز بهذا المنجز التاريخي للجامعة”.