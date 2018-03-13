احدث الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على البرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية)
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7778.05 نقطة
أبرز المواد
 آل عبية رئيسا لبلدية تاروت
المنطقة الشرقية
 أمير الحدود الشمالية‬ يكرّم طالبة لحصولها على درجة متميزة في اختبار هيئة التخصصات الطبية
منطقة الحدود الشمالية
 الأمير سعود بن نايف في لقاء المجلس الأسبوعي ” الاثنينية ” : زيارة سمو ولي العهد لجمهورية مصر والمملكة المتحدة أكدت للعالم أجمع مدى قوة ومكانه‏ بلادنا ‏وأرست ‏قواعد عديدة بيننا وبين تلك الدول
المنطقة الشرقية
 مؤتمر بجامعة القصيم لبحث سبل تنمية الاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة
منطقة القصيم
 مركز فيصل بن مشعل لعلاج العقم يستأنف عمليات الدعامة القضيبية في مركز العقم
منطقة القصيم
 وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تنفي استئناف استقبال طلبات التجنيس لزوجات وأرامل المواطنين
أبرز المواد
 حساب المواطن : الدعم المُقدَّم يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها
أبرز المواد
 مؤتمر صندوق التنمية العقارية ينطلق غداً بالرياض وسط مشاركة محلية ودولية
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يفتتح غداً الأربعاء المباني الجديدة بجامعة الباحة
منطقة الباحة
 الحكمي يتلقى خطابي شكر وتقدير.. وطالبات تعليم جازان يحصدن عددا من الجوائز 
منطقة جازان
تميم يخرج لاستقبال شحنة تضم 3 آلاف بقرة.. و”الجزيرة” تقطع بثها لنقل لحظات الوصول

تميم يخرج لاستقبال شحنة تضم 3 آلاف بقرة.. و”الجزيرة” تقطع بثها لنقل لحظات الوصول

أبرز المواد
تفاصيل مقتل شاب بعدة طعنات على يد خمسيني في جدة

تفاصيل مقتل شاب بعدة طعنات على يد خمسيني في جدة

أبرز المواد
اعتراف مسجل من بوتين: أمرت بإسقاط طائرة ركاب على متنها 110 ركاب

اعتراف مسجل من بوتين: أمرت بإسقاط طائرة ركاب على متنها 110 ركاب

أبرز المواد
الحليب سم قاتل و3 أكواب يوميا تفتك بشاربها

الحليب سم قاتل و3 أكواب يوميا تفتك بشاربها

أبرز المواد

حساب المواطن : الدعم المُقدَّم يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها

حساب المواطن : الدعم المُقدَّم يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها
http://almnatiq.net/?p=551314
المناطق - متابعات

أكد حساب المواطن اليوم الثلاثاء أن الدعم المُقدَّم من البرنامج يشمل الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة في الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وقال الحساب في تغريدة عبر تويتر: “يشمل الدعم المقدم من حساب المواطن الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية، كما يمكن الاطلاع على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق عبر الرابط: “.

 

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء يوافق على البرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية)

مجلس الوزراء يوافق على البرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية)
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7778.05 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7778.05 نقطة
وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تنفي استئناف استقبال طلبات التجنيس لزوجات وأرامل المواطنين

وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تنفي استئناف استقبال طلبات التجنيس لزوجات وأرامل المواطنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*