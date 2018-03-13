حساب المواطن : الدعم المُقدَّم يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها

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أكد حساب المواطن اليوم الثلاثاء أن الدعم المُقدَّم من البرنامج يشمل الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة في الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وقال الحساب في تغريدة عبر تويتر: “يشمل الدعم المقدم من حساب المواطن الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية، كما يمكن الاطلاع على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق عبر الرابط: http://portal.ca.gov.sa/policies “.