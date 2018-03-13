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أمير منطقة الباحة يهنئ نادي العين بالصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم الباحة

أمير منطقة الباحة يهنئ نادي العين بالصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم الباحة
http://almnatiq.net/?p=551373
المناطق - الباحة
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي العين واللاعبين وكافة منسوبيه بصعود الفريق الأول لكرة القدم لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس النادي مازن بن معيض رداد ، والجهازين الفني والإداري ، واللاعبين . وأشاد سموه بما حققه نادي العين من إنجاز يسجل باسم المنطقة، حاثاً على بذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة وتحقيق أفضل النتائج للوصول لدوري المحترفين السعودي وتمثيل المنطقة . ونوه أمير الباحة بالجهود التي بذلت من الإدارة ومنسوبي النادي من إعداد وتدريب التي أثمرت ولله الحمد بالتتويج بهذا الانجاز، مثمناً سموه ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام بالرياضة والرياضيين. ومن جانبه أعرب رئيس نادي العين مازن بن رداد ، باسمه ونيابة عن رئيس وأعضاء الشرف بالنادي وزملائه أعضاء المجلس وكافة منسوبي النادي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة على تهنئتهم لهم بهذا الإنجاز ، مؤكداً بأن الجميع في النادي سيعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات القادمة بمشيئة الله.
وفي ختام الاستقبال وجه سمو أمير منطقة الباحة بتقديم مكافآت مالية للاعبي الفريق ، متمنياً لهم التوفيق في مشاركاتهم القادمة.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.

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