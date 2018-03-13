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تعليم تبوك يطلق مبادرة مدينة المعلومات بالروضة ١٣

تعليم تبوك يطلق مبادرة مدينة المعلومات بالروضة ١٣
http://almnatiq.net/?p=551376
المناطق - تبوك
انطلقت بالروضة الثالثة عشرة بتبوك فعاليات مبادرة مدينة المعلومات في إطار المبادرات المتميزة التي يقدمها الميدان التربوي والتعليمي بتعليم منطقة تبوك بحضور المساعد للشؤون التعليمية المكلف بتعليم تبوك د.عبدالله الحارثي و مدير إدارة التخطيط والتطوير عبدالرحمن الناصر وعدد من أولياء أمور وأطفال الروضة وتجول الحضور في أركان المدينة والتي شملت والتي من خلالها يستطيع الطفل اكتساب معلومات وترسيخ مفاهيم عن طريق التعلم الذاتي.
وقدم الحضور شكرهم وتقديرهم لصاحبة المبادرة المعلمة عزيزة البلوي ولقائدة الروضة منى البلوي ولمشرفة رياض الأطفال ليلى عبدالكريم.

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