أمانة عسير تضبط عمالة تعد الاطعمة في شقة سكنية مخالفة

المناطق - أبها

ضبطت أمانة منطقة عسير عددا من العمالة الوافدة بعد ان اتخذت من شقة سكنية في حي النميص بمدينة ابها مقرا للإعداد و تجهيز الاطعمة ، بعد ان حولتها العمالة إلى مطبخ شامل لتحضير المأكولات وتوزيعها بطريقة غير نظامية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الصحية احمد ال يعلى بأن الفرق الرقابية التابعة لأمانة عسير قد تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود عمالة تقوم بإعداد الطعام في إحدى الشقق السكنية، وتم الوقوف على البلاغ وضبط عدد 6 من العمالة داخل الشقة المخالفة وهم يقومون بتحضير الطعام دون توافر الاشتراطات الصحية والنظامية لذلك.

مشيرا الى انه تم ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي بسبب تخزينها داخل الشقة بطريقة غير صحية، إضافة الى مواد أولية منتهية الصلاحية ومواد غذائية محضره مسبقا ومخالفة لشروط التعبئة والنقل والتخزين مشيرا بأنه قد تم إتلاف المواد الغذائية وتحرير محضر بالمضبوطات وتطبيق النظام بحق المخالفين.

وأكد مدير إدارة الرخص و الرقابة الشاملة م. عبدالعزيز الرمثي الى أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار أيام الأسبوع لمتابعة جميع المحلات التجارية و سيتم تطبيق اللوائح والاشتراطات لكل من يخالف الأنظمة و الاشتراطات المعمول بها دون تردد ، وذلك لإحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة ، ولن يتم التهاون مع أي مخالف، مطالباً المواطنين والمقيمين بسرعة الابلاغ عن حالات الاشتباه لمثل هذه المخالفات لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية .