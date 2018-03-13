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في قضايا سلاح وخمور ومخدرات ..

شرطة الرياض تلقي القبض على ٧ مخالفين (من الجنسية الإثيوبية واليمنية) بينهم أمرأة

شرطة الرياض تلقي القبض على ٧ مخالفين (من الجنسية الإثيوبية واليمنية) بينهم أمرأة
http://almnatiq.net/?p=551392
المناطق - متابعات

كشفت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، عن إلقاء القبض على ٧ مخالفين (من الجنسية الإثيوبية، واليمنية) بينهم أمرأة في أحياء وسط العاصمة الرياض، على ذمة قضايا منفصلة (ترويج خمور، ومخدرات، وحيازة أسلحة وأعيرة نارية)، فضلًا عن حيازتهم لمبالغ مالية مجهولة المصدر.

وتم ضبط ١٩ قطعة يشتبه أنها من مادة الحشيش المخدر، و٤ قوارير مليئة بالخمور المصنعة محليًّا، ومصوغات ذهبية، و٣ طلقات حية، وسلاح ناري (مسدس)، إضافة إلى مبالغ نقدية جاوزت (20 ألف ريال) بحوزتهم.

وفيما تركزت جهود القوة المكلفة بمهام الحملة على جمع المعلومات وزرع المصادر، فقد جرى إيقاف المتهمين، وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص.

يأتي هذا استكمالًا لجهود الأجهزة الأمنية المشاركة خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف)، لاسيما الخطط الأمنية الموضوعة لرصد المشبوهين، والإيقاع بالمطلوبين ممن يستغلون تواجدهم في أوساط المخالفين.

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