نائب أمير منطقة جازان يطلع على مزايا وخدمات الجيل الثالث للهوية الوطنية

جازان - أمل بهكلي

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على مميزات وخدمات الهوية الوطنية بنسختها الجديدة وما تضمنه الجيل الثالث.

جاء ذلك اثناء استقبال سموه بمكتبة اليوم ، مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة بندر بن عبدالله آل مشيط وفريق العمل .

واستمع نائب أمير جازان الى شرح مفصلاً عن مزايا وخدمات الهوية الوطنية بما تضمنه الجيل الثالث من مميزات ، ستسهم بمشيئة الله في تقدم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين،

ومن ضمن مزايا الهوية الوطنية الجديدة جاءت داعمة اللغتين العربية والإنجليزية ، ويستخدم فيها أفضل التقنيات الحديثة والمواد المقاومة للتلف ، إلى جانب تضمنها أعلى معايير الميزات الأمنية لحمايتها من التزوير وحفظ المعلومات الشخصية بشكل آمن، مشيراً إلى أن البطاقة تتوافق مع المواصفات الفنية العالية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي ، بالإضافة إلى تميزها بشريحة ذكية ” لا تلامسية ” متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، ومعلومات جواز السفر.

وبين أن البطاقة تتيح إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية ، فيما تميزت البطاقة ببروز ملموس تمكِّن الكفيف من التفريق بينها وبين البطاقات الأخرى، إضافة إلى أن البيانات الشخصية مطبوعة بتقنية الحفر بالليزر التي أثبتت نجاحها فهي أدق من الطباعة بالأحبار العادية التي تتعرض للتلف سريعًا.

عقب ذلك دشن الأمير محمد بن عبدالعزيز، خدمات الجيل الثالث للهوية الوطنية ، مثمنا جهود مدير ومنسوبي الأحوال المدنية بالمنطقة مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود وتقديم الخدمات للمواطنين ، مشيداً بما يقوم به الفرع من خدمات لأهالي المنطقة .

من جانبه أعرب مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة بندر بن عبدالله آل مشيط باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات الفرع عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان وعلى متابعته المستمرة لما يقوم به الفرع من خدمات للمنطقة ، مؤكدين بذلهم لكافة الجهود لتحقيق تطلعات سموه وتوفير أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.