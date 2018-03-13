نائب أمير منطقة جازان يدشن معرض يوم المهنة بجامعة جازان

جازان - أمل بهكلي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, فعاليات يوم المهنة الثالث بجامعة جازان, بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني, وذلك بمقر كلية العلوم بالمدينة الجامعية.

وافتتح سموه المعرض المصاحب, حيث اطلع على جناح جامعة جازان, مستمعاً إلى عرض عن وحدة علاقات الخريجين والتوظيف بعمادة شؤون الطلاب, التي تسعى لتوظيف الخريجين في المجالات المختلفة التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم والحفاظ على العلاقة بين الخريجين والجامعة، وذلك ضمن إطار شبكة تواصل صممت خصيصاً لذلك, فضلاً عن قاعدة البيانات التي تقدمها الوحدة وتضم الشركات المعروفة والأكثر شهرة على الصعيد المحلي والعالمي وإرشاد الخريجين في مسيرتهم المهنية لضمان علاقة طويلة المدى مع الجامعة، إضافة إلى سعيها لعقد مقابلات مع الخريجين وتدريبهم على المهارات الخاصة أثناء التقديم على الوظائف بما في ذلك إعداد السير الذاتية واكتساب الخبرات.

كما دشن سموه مسار توظيف الخريجين بوحدة علاقات الخريجين والتوظيف, مطلعاً على جناح مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة الذي يضم حاضنة ومسرعة الأعمال الناشئة.

وتجول سمو نائب أمير منطقة جازان في جناح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف “، مطلعًا على ما تقدمه البوابة الوطنية للعمل من عرض للفرص الوظيفية المتاحة, فضلاً عن العديد من البرامج التي يقدمها الصندوق لدعم الخريجين والخريجات، التي تشمل برامج تمهير ودروب وقرّة, وبرنامج دعم المنشآت الصغيرة.

كما شملت جولة سموه مختلف الأركان والأجنحة في المعرض, الذي تشارك فيه العديد من الجهات والشركات الوطنية في مختلف التخصصات, مستمعًا إلى عرض عن أبرز الفرص المتوافرة لديها للخريجين والخريجات, فيما التقى سموه بعدد من الخريجين, واستمع إلى تطلعاتهم وآمالهم, داعيًا إيّاهم إلى استغلال الفرص المتاحة خاصة وأنهم على قدر عال من التأهيل العلمي والعملي, سائلاً الله تعالى لهم التوفيق.

وفي ختام المعرض تسلم سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز هدية تذكارية من معالي مدير جامعة جازان, الذي عبّر عن تقديره ومنسوبي الجامعة لرعاية سمو نائب أمير المنطقة ودعمه للطلاب والطالبات.