محاضرات وخطب وعيادات صحية في تنومه وبللسمر وبللحمر

المناطق - أبها

ضمن فعاليات البرنامج الصحي التوعوي التثقيفي السادس والتي تنظمه جامعة الملك خالد هذا العام بمركز بللسمر أقيمت عدد من المحاضرات والندوات والعيادات الصحية في كل من محافظة تنومة ومركز بللسمر ومركز بللحمر، وبلغ عدد المستفيدين منها أكثر 2130 مستفيد .

وألقى الدكتور سعيد بن علي الاسمري محاضرة بعنوان ” خير القرون” بثانوية بللسمر, وندوة بعنوان ” شروط قبول العمل ” لمنسوبي بلدية بللسمر ومحاضره أخرى للدكتور محمد بن مشبب آل حبتر بمركز بللحمر تحت عنوان ” الأمن الفكري , أهميته , وسبل تحقيقه ” بمتوسطة وثانوية “عبل” الذي ألقى بدوره كلمة توعوية بعنوان ” تعظيم شعائر الله ” في بلدية بللحمر بحضور منسوبي البلدية ومحاضرة دينية بمتوسطة أبي حنيفة بمحافظة تنومة قدمها الدكتور رشيد بن حسن الألمعي تحت عنوان “وصايا قرانية”, ومحاضرة توعوية أخرى بعنوان ” التسليم لله ورسوله” لنزلاء السجن بالمحافظة و ثلاث خطب يوم الجمعة قدمها الدكتور أحمد بن علي الزاملي والدكتور عبدالله منصور ال عضيد والدكتور ناصر عثمان عمير .

وفي الجانب الصحي أقيمت عيادتان صحية بمستشفى بللسمر الأولى لأمراض المخ والأعصاب لدى الاطفال تحت إشراف الدكتور محمد الحاج العوض والأخرى للقلب تحت إشراف الدكتور ضياء الحق.

يشار إلى أن جميع هذه البرامج مستمرة وبشكل أسبوعي حتى نهاية شهر رجب القادم مشتملة على عدة برامج متنوعة لجميع فئات المجتمع .