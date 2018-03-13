«هيئة السياحة» تنظم برنامجاً تدريبياً لمفتشي المخالفات في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المناطق - الرياض

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال الفترة 16-21/6/1439، برنامجاً تدريبياً لمفتشي ضبط المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

واوضح الدكتور نايف بن علي القنور، مدير عام التسجيل وحماية الآثار رئيس لجنة النظر في ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات في الهيئة، أن هذا البرنامج يأتي تفعيلاً للمادة 90 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ولوائحه التنفيذية، مشيراً الى أنه سيتم شرح تلك المواد وطريقة ضبط المخالفات واكمال الاجراءات النظامية للمتدربين بقيادة متخصص في القانون.

وأكد الدكتور القنور، أن الهيئة وبمتابعة واشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنهت جميع الترتيبات اللازمة لعقد هذا البرنامج، مضيفاً أن الادارة العامة للتسجيل وحماية الآثار وبالتعاون مع الادارة العامة للشؤن القانونية ووحدة التطوير الاداري بالهيئة، قامت بأعداد دليل السياسات والاجراءات ومحاضر ضبط المخالفات، لتكون في متناول مفتشي الضبط لاستخدامها في عملهم، وبالتالي تطبيقها على أرض الواقع.

ونوه الدكتور القنور، أنه في السنوات القليلة الماضية لوحظ زيادة في وعي المواطنين والمقيمين تجاه التراث الحضاري الوطني، الأمر الذي قلل نسب التعدي على الآثار والمواقع الأثرية، وهذا ليس بغريب على أبناء هذا الوطن الذي يعي أهمية تراثه الوطني والمحافظة عليه.

يذكر أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ضاعفت العقوبات لمخالفي النظام، وذلك في حال العودة لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار نهائي واجب النفاذ في حقه.