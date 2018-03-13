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عمل المجمعة يبدأ في استقبال عملائه في المبنى الجديد الذي أقيم على مساحة “7700م”

عمل المجمعة يبدأ في استقبال عملائه في المبنى الجديد الذي أقيم على مساحة “7700م”
http://almnatiq.net/?p=551464
المناطق - الرياض

بدأ مكتب العمل في محافظة المجمعة التابع لفرع وزارة العمل بمنطقة الرياض باستقبال العملاء في المبنى الجديد الواقع على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز باتجاه الغرب، بعد انتقاله من مقره السابق على على طريق الملك فهد.

وقال مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع العمل أحمد المطوع أن الوزارة انتهت من تجهيز المقر الجديد الذي جاء على مساحة 7700 م وذلك في إطار سعيها الدائم والمستمر إلى تحسين بيئة العمل وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، والتيسير عليهم، وتقديم الخدمات بشكل متميز من حيث الجودة والسرعة، موضحاً أن المكتب

يحتوي على عدد من الأقسام وهي (التفتيش -خدمة العملاء-لجنة العمالة المنزلية -إصدار تأشيرات العمالة المنزلية -وإدارة التسوية الودية).

وكشف المطوع عن عزم الفرع على افتتاح قسم نسائي لمكتب العمل بالمجمعة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوزارة تعمل على التحول الإلكتروني في كافة المعاملات، إذ يمكن لأي عميل الحصول على الخدمة المطلوبة بدقة وسرعة عالية من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني ودون الحاجة لمراجعة فروع مكاتب العمل.

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